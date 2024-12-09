Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Bardakçı Deresi taşkın koruma projesi kapsamında çalışmalara başlanıldı. Projenin sözleşmesi 5 Ocak 2024 tarihinde imzalanmıştı. Çalışmalar, Gediz Kapalı Halı Saha’nın yanından başlayarak İlçe Jandarma Kavşağı’na kadar uzanan güzergâhta gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, toplamda 853 metre trapez beton kanal, çift taraflı profil korkuluk ve 4 adet köprü inşa edilecek. Bardakçı Deresi’nin taşkın risklerinden korunması hedeflenen proje, Gediz halkına büyük bir rahatlama sağlayacak.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür edildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan, DSİ İl Müdürü İbrahim Kavak ile önceki dönem Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a emeklerinden dolayı teşekkür mesajı iletildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Bardakçı Deresi’nde taşkınların önlenmesi amacıyla hayata geçirilen bu çalışmanın Gediz halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, “Bu proje, ilçemizin uzun yıllardır beklediği önemli bir yatırımdır. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından büyük bir adım atılmıştır. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.