Kütahya’nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üç yıldır yürütmekte olduğu "Akademik Başarıyı İzleme Programı" (ABİP) çerçevesinde 1’inci dönem izleme ve değerlendirme toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’un başkanlığında, Şube Müdürleri Murat İçel, Yusuf Dağ’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Şube Müdürü Yaşar Kandemir, programın sunumunu yaptı. 12’inci sınıf sınav grubu ders öğretmenleri ve okul yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

ABİP kapsamında Gediz’deki okullarda akademik başarıyı artırmaya yönelik bir dizi faaliyet yürütülüyor. Toplantılar sırasında okullarda gelişim odaklı değerlendirme süreçleri, okul ve branş bazında performans analizleri ele alınarak, her okulun eğitimdeki durumuna özel çözüm önerileri sunuluyor. ABİP programının Gediz’deki ortaöğretim kurumlarının eğitim kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, bu çalışmaların öğrencilerin başarılarına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

MEBİ Platformu Tanıtımı ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

Toplantıda ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni bireysel öğrenme platformu olan MEBİ de tanıtıldı. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde oluşturulan MEBİ, yapay zekâ destekli asistanı KANKA ile öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde, okul derslerinde ve rehberlik hizmetlerinde kişiselleştirilmiş destek sunuyor. Farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencilere yönelik "zenginleştirilmiş" ve "destekleyici" eğitim içerikleri sunan platform, öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeyi ve başarıya ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MEBİ platformunu tüm okullarda yaygınlaştırarak daha fazla öğrencinin bu imkândan faydalanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, öğretmenler, öğrenciler ve veliler platform hakkında bilgilendirilerek MEBİ’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama yolundaki önemine dikkat çekiliyor.