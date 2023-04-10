Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti Kadın Kolları yönetimi, Ramazan Ayında kendi pişirdikleri yemeklerle vatandaşın iftar sofralarına konuk oluyor.

Ak Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı İsmi naz Kandemir ile birlikte AK Partili Kadınlar her mahallede belirlenen evlere konuk olarak olarak getirdikleri yemekler ile ev sahipleri ile birlikte iftarlarını yapıyorlar.

Görevli oldukları mahallerde vatandaşların evlerine konuk olduklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Gediz İlçe Başkanı İsmi Naz Kandemir, “Kadın üyelerimizin hazırlamış olduğu yemekleri tencerelerle misafir olduğumuz evlere taşıyoruz. Burada ev sahipleri ile orucumuzu açıyoruz. Bu şekilde gönül köprüsü kurduğumuz vatandaşlarımızla iftar yapma mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sosyal medyadan bu ziyaretleri paylaşan AK Partili kadınların iftar ziyaretleri vatandaşlar tarafında takdir ve ilgiyle karşılanıyor. İftar ziyaretlerine AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan’da zaman buldukça katılıyor.