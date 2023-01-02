Program yapılan dua ile sona erdi. Katılımcılara, kahvaltı ikramında bulunuldu.

Akabinde İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, sohbet etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş tarafından tesbihat yapıldı.

Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Şube Müdürü Osman Avcı, daire personeli, mahalle muhtarı, din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gediz halkı katıldı.

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