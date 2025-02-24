Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu.

Merkezde beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler kar yağışından memnun kaldı. Murat Dağı eteklerinde etkili olan dondurucu soğuk, ağaçların buz tutmasına sebep oldu ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Doğa, adeta bir buzdan şelale görünümü kazandı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, ağaç dallarından sarkan buz sarkıtlarının donmuş bir şelaleyi andırdığı görüldü.