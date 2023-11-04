Kütahya’nın Gediz ilçesinde A4 kağıdına emdirilmiş sentetik Kannobinoid ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube ile müşterek çalışma gerçekleştiren Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler bu çerçevede U.Ö. (24) ve Y.A. (24) isimli şahısları yakaladı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan adli aramada 2 parça büyük 2 parça küçük A4 kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannobinoid ele geçirildi.

Şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Konuyla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.