Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2022-2023, Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 8 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2022-2023, Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 8 bin öğrenci ders başı yaptı.

Gediz ilçesinde öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte 57 okulda, 800 öğretmen ve 8 bin 500 öğrenci ders başı yaptı.

Gediz’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Bazı öğrenciler okula aileleriyle geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14 Kasım’da başlayacak, 18 Kasım’da sona erecek. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak yarıyıl tatili ise 3 Şubat’ta sona erecek. Yaz tatili 16 Haziran’da başlayacak.

Yeni Eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Okullarımız açıldı. 800 civarında öğretmen 8 bini aşkın öğrencimizle startımızı verdik. Eğitim öğretim hizmetlerini sunarken, yönetici ve öğretmenlerimizden aldığımız güçle, her imkân ve her şartta daha iyiye ulaşmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri özümseyip bunları eğitime uygulamak için birlikte çabalıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızı, zamana ve geleceğe yön veren, değerlerine sahip çıkan ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Müdür Bahadur; “Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize, tüm paydaşlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.