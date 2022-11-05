Kütahya’nın Gediz İlçesinde "Mahsül Fiyatına Sertifikalı Tohumluk Dağıtımı" projesi çerçevesinde çiftçilere buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde "Mahsül Fiyatına Sertifikalı Tohumluk Dağıtımı" projesi çerçevesinde çiftçilere buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya İl özel idaresi tarafından finanse edilen Gediz Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordinesinde 720 çiftçiye yüzde 60’ı hibeli 80 ton Emin Bey 20 ton esperia buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Hakan Alkan’ın katılımı ile Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan dağıtım törenine çok sayıda çiftçi katıldı.

Hazırlanan bu proje ile çiftçilere çok önemli katkı sağlandığını belirten Kaymakam Hakan Alkan; “İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen tohumları çiftçilerimizle buluşturduk. Bu tohumların Gediz’de buğday üretimine ve ülkemiz tarımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Tohumların dağıtılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.