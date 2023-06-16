Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu’nda karne töreni düzenlendi.

Törene Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Emre katıldı.

Tüm öğrencilere iyi tatiller dileyen Kaymakam Hakan Alkan ’’Büyük bir coşku ve heyecanla başladığımız 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Toplamda 7 bin 650 öğrencimizin karnelerini almasıyla sona eriyor. Öğrencilerimiz, karnelerini alacaklar, yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecekler. Bu tatil öğrencilerimizin dinlenmeleri, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

Kaymakam Alkan, “Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Bugün alınan karneler öğrencilerimizin bir yıl boyunca okulda gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. Bütün bir yılın yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınız. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değil, mutlaka bir tatil programı hazırlamalısınız ve bol bol kitap okumalısınız. Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Değerli öğretmenlerimizi, anne, babalarımızı ve genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Daha sonra protokol tarafından başarılı öğrencilere takdir, teşekkür ve iftihar belgeleri verilmesiyle tören sona erdi.