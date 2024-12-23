Kütahya’nın Gediz ilçesinde 5. Etap TOKİ konutlarının yapımı için önemli bir adım atıldı. Dayınlar Mahallesi ve Umurbey Mahallesi’ni kapsayan yeni proje kapsamında toplamda 218 konut inşa edilecek.

Dayınlar Mahallesi’nde 159 konut ve Umurbey Mahallesi’nde 59 konutun inşası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini kapsayan sözleşme, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yüklenici firma arasında imzalandı. Proje, 405 milyon TL bedelle hayata geçirilecek ve 450 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 5. Etap TOKİ konutlarının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Gediz’imize modern konutlar kazandırmak adına önemli bir adım atıldı. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin kısa süre içinde başlayacağı belirtilirken, Dayınlar ve Umurbey mahallelerinde yapılacak konutlarla birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının da yürütüleceği açıklandı. 5. Etap TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte Gediz’de konut ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması bekleniyor.