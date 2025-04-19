Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren kablo donanımları fabrikası ve süt ürünleri işyerlerinde çalışan 35 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildiği bildirildi.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Fırdan Köyü mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren kablo donanımları fabrikası ve süt ürünleri iş yerlerinde işçi olarak çalışan 35 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirmeler yapıldı, 35 afiş dağıtımı gerçekleştirildi.