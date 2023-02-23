Kütahya’nın Gediz İlçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan 31 vatandaş dualarla uğurlandı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek olan 31 vatandaş dualarla uğurlandı.

Gediz’den kutsal topraklara gidecek umre kafilesi için Gediz Ulu Camii bahçesinde program düzenledi.

Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, tekbir, salavat, telbiye ve ilahiler okundu.

Uğurlama törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Belediye Meclis üyeleri ile umreye gidecek vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Müftü Sebahattin Turan, “Rabbimizin beytine, arzın merkezine, peygamberlerin şehrine, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (sas)’in ayak bastığı mübarek beldelere doğru yola çıkıyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim o mübarek beldelerde zaman geçirdiğiniz müddetçe ibadetle, tefekkürle ve tövbe istiğfarla meşgul olun. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem vesilesi ile depremden etkilenen vatandaşlar için, milletimiz için alem-i İslâm’ın için bol bol dua edin. Rabbim yola çıkacak umrecilerimiz için yol selametliği versin. Kalbi o mübarek beldelerle atan kardeşlerimize de en yakın zamanda gitmeyi nasip etsin" dedi.

Umre yolcuları ile tek tek vedalaşarak hayır dualarını alan ve helallik isteyen Başkan Akçadurak, “İlçemizden Umre vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlarımızı dualar eşliğinde uğurladık. Umre yolcularımıza Allah’tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirilmesiyle yapılan duanın ardından umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.