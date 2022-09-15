sevk etti.

Yaralı sürücüler Mehmet Keskin ve Halil İbrahim Önen, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Önen idaresindeki 43 EZ 616 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyreden Mehmet Keskin yönetimindeki 43 LE 747 plakalı araca, ardından da park halindeki karayolları aracına çarptı. Kazada araçlar, Gediz Şehir Mezarlığı’nın istinat duvarına çarparak durabildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.