Kütahya’nın Gediz Belediyesi’nin cenaze aracı tarafından ilçe dışından ilçeye 119, ilçeden köylere 114 cenaze naklinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Gediz Belediyesi’nin cenaze aracı tarafından ilçe dışından ilçeye 119, ilçeden köylere 114 cenaze naklinin yapıldığı bildirildi.

Gediz Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Vefat eden hemşerilerimize karşı son görevimizi iyi bir şekilde yerine getirmek ve ailelerin acı günlerinde yanlarında olduğumuzu göstermek adına cenaze hizmeti veriyoruz. İlçe dışında vefat eden ve ilçemize defnedilmek istenen cenazeleri naklediyoruz. 2022 yılı toplamda 233 cenaze nakli gerçekleştirdik” dedi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gediz Belediyesi, cenaze hizmetlerinde ilçe dışında vefat eden vatandaşların ilçeye nakli, mezar yerlerinin hazırlanması, yıkanması ve benzeri hizmetler veriyor. Bu çerçevede Kütahya’dan Gediz’e 40 nakil, diğer illerden Gediz’e 13, diğer ilçelerden Gediz’e 3, Kütahya’dan köylere 38, diğer illerden köylere 23, diğer ilçelerden köylere 2, Gediz’den köylere 114 cenaze nakli gerçekleştirildi.