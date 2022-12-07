Kütahya’nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren 2 firma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya’nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren 2 firma arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü çerçevesinde iki firmada toplam 100 ustalık telafi programı öğrencisi eğitim görecek. 6 ay sürecek eğitim boyunca Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatör öğretmenleri tarafından öğrencilerin takibi gerçekleşecek.

Eğitim ve özel sektör işbirliğinin ara eleman yetiştirmede büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “MESEM protokolü içerisinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde ilçede faaliyet gösteren 2 firma ile protokol imzaladık. Gediz’i Mesleki eğitim üssü haline getirmek istiyor ve bu konu üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’un yanı sıra firma yetkilileri İshak Pekbilgin, Selim Öztaş ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamiyet Cingöz katıldı.