Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Gediz-Uşak Karayolu Yenikent Beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden Gediz istikametine gelmekte olan Adem Gümüş (20) yönetimindeki otomobil ile Yenikent Beldesi kavşağından ana yola çıkmak isteyen Yaşar Aslan yönetimindeki 64 NL 034 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrası savrulan 64 NL 034 plakalı araç bariyerleri çarparak alev aldı. kazada alev alan araçta yolcu olarak bulunan H.A. (75), R.A. (81), C.Ö. (49), Y.Ö. (54) ile araç sürücüleri Adem Gümüş ve Yaşar Aslan yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin kaza mahallinde yapılmasının ardında ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.