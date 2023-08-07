Kütahya’nın Gediz ilçesinde bazı okul ve kurumlarda görevleri dolan okul müdürlerinin görev yerleri değişti.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında 2023 yılında yeniden yönetici belirleme takvimi sonrası Gediz’de okul müdürleri görev değişim yerleri belirlendi.

Yapılan atamalarla 11 müdürün okulları değişirken, atamalar şu şekilde oluştu; Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Aydın 1 Eylül İmam Hatip Ortaokuluna, Gökler Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu Müdürü Salih Çelen Atatürk Ortaokuluna, Gölcük İlkokulu Müdürü Mehmet Canbulat Erdoğmuş Şehit Ramazan Demirci İlkokuluna, Fahrettin Altay İlkokulu Müdürü Halil Ceryan Fırdan İlkokuluna, Gümele İlkokulu Müdürü Yıldırım Keskin Gazi İlkokuluna atandı.

Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali Arısoy getirildi.

Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aslan Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Gökler Şehit Ali Kazankaya İlkokulu Müdürü Ceyhan Altıntaş Gölcük İlkokuluna, Erdoğmuş Şehit Ramazan Demirci İlkokulu Müdürü Hüsnü Bardakçıoğlu Gümele İlkokuluna, Gazi İlkokulu Müdürü Hüseyin Aydın Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna, Fatih Ortaokulu Müdürü Kasım Ünver, Yenikent Ortaokulu müdürlüklerine getirildiler.

Müdür atamaları ile ilgili olarak Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yaparken görev süreleri dolarak görev yerleri değişen müdürlerimize bugüne kadar göstermiş oldukları üstün gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.