Kütahya’nın Gediz İlçesinde Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen koşuya 2006-2013 yılları arasında doğan öğrenciler katıldı.

Yenileme işlemleri yeni tamamlanan üç kulvarlı tartan piste sahip İlçe Stadyumunda Minik erkek-kız, Yıldız erkek-kız, genç erkek-kız olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilen koşuya, Gediz merkez ve köy okullarından öğrenciler katıldı.

Gençleri spora teşvik için sürekli çalıştıklarını ifade eden Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Bu çerçevede ilçemizdeki kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Koşusuna katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlemiş olduğumuz koşuda dereceye giren öğrencilerimize madalyaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında verilecek" dedi.

İlce Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ise, "Sporla milli ve manevi değerlerimizi birleştirerek Cumhuriyetin 100.yılında Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle Cumhuriyet Koşusu düzenledik. Dereceye giren takımlar önce Kütahya’da, sonra da 10 Kasım’da Ankara’da yapılacak koşuya katılacaklar. Başarılar dilerim" dedi.