Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Cumhuriyetin 100 yılında 100 öğrenci ile 100 pedal etkinliği düzenlendi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen bisiklet etkinliğini Kurtuluş İlkokulu organize etti.

Gediz Belediyesi önünde toplanan bisikletliler buradan Park Orman, Kurtuluş İlkokulu güzergâhından tekrar belediye önüne kadar pedal çevirdiler.

Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Öğrencimizle 100 Pedal etkinliğine Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Ak Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, daire emirleri ile birlikte öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bisiklet turu sonrasında konuşan Kaymakam Hakan Alkan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen, bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ise, “Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında 100 bisiklet ile birlikte bisiklet turumuzu tamamladık. Etkinliğimize katılan Başta Milletvekili Adil Biçer olmak üzere, Kaymakamımız Hakan Alkan’a, Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a, daire amirlerine ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.