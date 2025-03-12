İZBAŞ tarafından Menemen Serbest Bölgesi’nin atık suyu için döşenen boru hattının Gediz Nehri'nde su çekilen noktaya verilmesi ramsar koruma alanı olan bölgede tarımını tehdit ediyor.İZMİR (İGFA) -İzmir'de Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Gediz Nehri Bağarası bölümünde inceleme yaptı.



AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, daha önceleri Gediz'den su içtiklerini anımsatarak, "Şimdi halini görüyorsunuz. İnsanın içi parçalanıyor. Deri sanayinden gelen arıtılmamış sular büyük kirlilik yarattı. Hergün şikayet telefonları geliyor. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ile konuştuk. Saim başkan 'Suya elimizi sokamıyoruz, elimizi yakıyor su' dedi. Suda canlı bir şey kalmadı. Ne kurbağalar ne balıklar artık yaşamıyor" diye konuştu.

Gediz deltasının çok verimli bir ova olduğunu ifade eden Çalışkan, "Gediz'den sulanan tarlalar tarla vasfını kaybediyor. Buna acil çözüm bulunması lazım" dedi.

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ise, Gediz sorununun çok ciddi bir hal aldığını belirterek, "Deri sanayi arıttık desede atıkları arıtılmadan dökülüyor. Manisa Organize sanayi de atıklarını Gediz'e döküyor. Bu kirli atıklar denize dökülüyor İzmir körfezinide kirletiyor. Bu sularla verimli toprak yakın zamanda çoraklaşacak bir kaç sene sonra ürün alamayacağız " diyerek içinde bulundukları sorunu anlattı.