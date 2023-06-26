Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapımı tamamlanan Kur’an Kursu ve müftülük lojmanı dualarla açıldı.

İlçeye bağlı Yenikent Beldesinde hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Kur’an Kursu ve imam lojmanı için tören düzenlendi.

Törene ilçe Müftüsü Sebahattin Turan, Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış duasını gerçekleştiren Müftü Turan, “Yenikent Beldemizde Kur’an kursu ve imam lojmanı yapımına öncülük eden din görevlimize, dernek yönetimine ve katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi.