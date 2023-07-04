Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.

Yaz tatili boyunca Gediz’de çocukları spora yönlendirmek için ücretsiz faaliyet gösteren spor okulları binlerce öğrenci ve gencin spor eğitimi almasını sağlayacak.

Bu çerçevede kurslara katılan çocuklar, profesyonel spor öğretmenleri ile beraber hem katıldıkları spor branşının inceliklerini öğrenecekler hem de doyasıya eğlenecekler.

Yaz spor okulları çerçevesinde 2023 yaz döneminde 950 öğrencinin kayıt yaptırdığı öğrenilirken, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Yüzme ve Zeka Oyunları ve Satranç gibi spor dallarında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler her branşa göre farklı gün ve mekanda veriliyor.

Yaz spor okullarına katılan çocukların yaz ayını güzel ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmeleri için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Çocukların eğleneceği ve birçok şey öğreneceği güzel bir program hazırladık. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” dedi.