Oryantasyon programı çerçevesinde Gediz ilçesi tanıtıldı, öğrencilerle barınma durumları, eğitim-öğretim yönetmeliği ve öğrenci talepleri hakkında görüşüldü.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda üniversitelerin açılmasıyla, üniversiteyi kazanan 282 öğrenci ile oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

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