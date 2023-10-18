Kütahya’nın Gediz Ulu Cami bünyesindeki şadırvanın ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan Ulu Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özyurt Mahalle Muhtarı Yahya Uzan, “Gediz Ulu Cami bünyesindeki tuvalet ve şadırvanının ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle bir dizi yazışma ve görüşmeler sonunda yıkılıp tekrar yapılması konusunda Vakıflar Kütahya İl Müdürlüğü’nden gereken izni ve belgeyi aldık. Bu çerçevede İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’ın destekleriyle, şadırvan projemizde erkek bayan tuvalet, erkek bayan abdest alma yeri, kütüphane, dernek odası ve deposu bulunacak. Yapılacak olan şadırvanın projesini de hemşerimiz Mimar Erkan Altuğ gönüllü olarak sahiplendi. Dernek olarak kendisine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.Esnafın, Cami cemaatinin ve halkın ihtiyaçlarını giderecek bir projenin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.