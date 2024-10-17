Kütahya’nın Gediz ilçesinin ünlü tarhanası, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk’ün girişimleri ile Ankara Atatürk Orman Çiftliği satış mağazasında yerini aldı.

Erdoğmuş köyünde bulunan Gediz Elif Ana kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimi gerçekleştiren tarhana Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan mağazada satışa sunularak Ankaralıların beğenisine sunuldu. Yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirten Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “Tarhanamız Atatürk Orman Çiftliği Mağazasında satışa çıktı. Coğrafi işaretli tarhanamızı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtma faaliyetlerimize devam ederek Gediz tarhanasının hak ettiği değere ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kütahya İl Tarım Müdürü Dr. Emre Yeniay’a teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.