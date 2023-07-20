Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğünde atanan Öğr. Gör. Dr. Yusuf Güner, görevi eski Müdür Dr. Öğr. Üyesi Sinan Darcan’dan devraldı.

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Özcura, Prof. Dr. Sezgin Zeren ile akademisyenler ve idari personeller katıldı.

Rektör Prof. Dr. Tekin yöneticiliğin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, görevde bulunanların bayrağı en iyi şekilde hedefe ulaştırmalarının önemini ifade etti. Tekin, müdürlük görevini başarıyla yürütmüş olan Gediz SHMYO’dan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Darcan’a emekleri için teşekkür etti.

Gediz SHMYO Müdürlüğünü devralan Öğr. Gör. Dr. Yusuf Güner’i tebrik eden Rektör Tekin, yeni görevinde başarılar diledi.