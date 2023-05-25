Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)öğrencileri Gediz Fen Lisesi öğrencilerine temel yaşam desteği eğitimi verildiği bildirildi.

Gediz SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Öğr. Gör. Melike Pehlivan nezaretinde Gediz Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencilerine Temel Yaşam Desteği eğitimi verdi. Fen lisesi öğrencileri eğitime yoğun ilgi gösterirken, uygulamalı olarak da yapılacak ilk müdahaleleri deneyimlediler.

Verilen eğitim dışında karşılaştıkları acil durumlarda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili soruların da olduğu eğitimin her iki okul açısından da verimli şekilde tamamlandığı belirtildi.