Kütahya’nın Gediz ilçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencilerinin Çocuk Gelişimi Uygulamaları 1-2 dersleri kapsamında yapacakları staj uygulamaları için hazırlanan oryantasyon programı, üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında imzalanan protokol ile Çocuk Gelişimi öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan anaokulları, anasınıfları, özel eğitim okulları ve özel eğitim alt sınıflarında uygulama yapma imkânı bulacaklar. Çocuk Gelişimi 2. Sınıf öğrencileri 3. ve 4. Dönem aldıkları Çocuk Gelişimi Uygulamaları dersi kapsamında dönemsel rotasyon uygulanarak tüm öğrencilerin her tür ve her kademe sınıfta uygulama yapma imkânı bulması sağlandı.

Bölüm hocaları tarafından staj uygulamalarına ilişkin öğrencilere yüz yüze ve çevrimiçi süreçte 2 aşamalı olarak oryantasyon eğitimi verildi. Bu kapsamda staj kuralları ve yönergesi tanıtılarak, öğrencilere hem okul öncesi eğitim sınıflarında hem de özel eğitim sınıflarında hazırlanması gereken form ve planlamalar hakkında bilgi verildi.

Gediz İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde uygulamalardan sorumlu olacak yaklaşık 65 okul öncesi ve özel eğitim öğretmenine yine bölüm hocaları Öğretim Görevlisi Saadet Bartan, Öğretim Görevlisi Ahmet Yiğit Palas, Öğretim Görevlisi Hazal Poyraz Rüstemoğlu ve Öğretim Görevlisi Büşra Çevik tarafından online bilgilendirme toplantısı yapılarak öğretmen oryantasyonu gerçekleştirildi.