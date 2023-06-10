Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet coşkusu yaşandı.

Mezuniyet töreninde KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura, Genel Sekreter Kutlu Önal, KSBÜ Gediz SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Darcan, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, diğer protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetliler yer aldı.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Tekin; ailelere seslenerek, öğrencileri emanet olarak gördüklerini ve bu emanetleri donanımlı şekilde yetiştirerek mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Tekin mutlu bir güne şahitlik ettiklerini de söyleyerek, "KSBÜ ailesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bugünü yaşattığınız için sizlere teşekkür ederim." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından mezuniyet kütüğüne isimliklerin çakılması, başarı ödüllerinin verilmesi, meslek andının okunması ile devam eden mezuniyet programı, kep atma ile sona erdi.