Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2023-2024 akademik yılı açılış töreni ve oryantasyon eğitimi programı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Güner yaptı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen yeni Akademik Yıl Açılışı Töreni ve Öğrenci Oryantasyon Programı vesilesi ile bugün birlikteyiz. Bu özel günde sizlere seslenmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum şeklinde konuşan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Yusuf Güner, “Meslek Yüksekokulumuza yüksek puanlar ile giren, MYO birincisi öğrencilerimiz başta olmak üzere, Çalışarak, isteyerek, hayal ederek, azmederek okulumuzu kazanmayı başarmış, tüm öğrencilerimizi üniversitemiz, okulumuz ve şahsım adına tebrik ediyorum” dedi.

Müdür Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Güner’in konuşmasının ardından Mehmetçik Ortaokulu Halk Oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi düzenlendi. Gösteri protokol üyeleri ve yüksekokul öğrencilerinden çok büyük alkış aldı.

Sonrasında Meslek Yüksekokulu birincileri protokol tarafından tebrik edilirken, Yüksekokul Öğrencisi Sevgi Tuncer müzik gösterisi sundu.

Programın son bölümünde Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kamile Ece Karabulut taekwondo gösterisi ile Kick Boks hocaları Selim Ocak ve Duygu Ocak Kick Boks performansı sergilediler ve izleyicilerden bolca alkış aldılar.