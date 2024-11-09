Kütahya’nın Gediz ilçesinde 5 Kasım’da temeli atılan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatı için destek kampanyası başlatıldı.

Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Gediz Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen bu kampanya, eğitim ve sağlık alanında önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Toplanacak yardımlar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla ek binanın yapımında kullanılacak. Yapılacak bağışların, eğitime katkı olarak değerlendirildiğinde vergiden düşürülebilmesi, destekçilerin katkılarını teşvik ediyor. Bu kampanya ile ilçedeki sağlık eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve gelecekteki sağlık profesyonellerinin daha donanımlı eğitim alması hedefleniyor. Gediz’deki vatandaşlar, eğitim ve sağlık sektörüne katkı sağlamak isteyen iş insanları ve hayırseverlerin destekleri ile inşaatın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.