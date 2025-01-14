Kütahya’nın Gediz ilçesinde, eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Gediz Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliğiyle, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 1.600 m’lik modern ek bina inşaatı hızla devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleriyle yapımı süren bu ek bina, ilçenin eğitim kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Yeni binada 5 bölüm yer alacak ve yaklaşık 500 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projeyle ilgili olarak, "Gediz’in eğitimde hak ettiği yere ulaşması için tüm kurumlarımızla el ele vererek çalışıyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kazandıracağımız bu modern ek bina, sadece öğrenci kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin sağlık eğitimi alanındaki kalitesini de yükseltecek. Hayırseverlerimize ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gediz’in geleceği için eğitim yatırımları önceliğimizdir" dedi.