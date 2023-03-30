Bunlar da ilginizi çekebilir

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında Kaymakam Hakan Alkan depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Gediz Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Protokol üyeleri ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Türkiye’yi sarsan büyük felaketin ardından deprem bölgesinden tahliye edilen afetzede vatandaşlar için Gediz Belediye Kültür Salonunda iftar programı düzenlendi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde afet bölgesinde Gediz’e gelen depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.