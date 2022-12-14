Mevcut Başkan İbrahim Başol ile Fatih Bakırdemir’in listelerinin yarıştığı seçimde, İbrahim Başol’un İshak Pekbilgin, Süleyman Akgün, Mehmet Kıcıroğlu, Yunus Altıngemi, Soykan Bayrak, Barbaros Hayrettin Aldanoğlu, Musa Çelikel ve Mehmet Döner’den oluşan listesi 19 oy alırken, Fatih Bakırdemir’in listesi 13 oy aldı.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan yönetim kurulu seçimleri 2 liste halinde gerçekleştirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.