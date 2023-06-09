Kütahya’nın Gediz ilçesine yeni bir meslek yüksekokulu kazandırılması için istişare ve girişimlere sonuç verdi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının öncülük ettiği Organize Sanayi Bölgesi ve diğer kurum kuruluşların da desteklediği Gediz OSB Meslek Yüksekokulu 2024-2025 yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Geçtiğimiz ay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Başol’un çabaları ile kurulması planlanan meslek yüksekokulu için Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kâzım Uysal ile istişare gerçekleştirilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, OSB Meslek Yüksekokulu’nun açılacağını duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öztürk, “Gediz OSB Meslek Yüksekokulu çalışmalarında nihai sonuca ulaştık. Gediz OSB Meslek Yüksekokulu kurulması için yaptığımız başvuru Dumlupınar Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandı. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da onaylanan Gediz OSB Meslek Yüksekokulu önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci almaya başlayacak” dedi.

Öztürk, “İlçemiz adına gurur veren bu gelişme için Başta DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve ekibine, OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol ile emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.