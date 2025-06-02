Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde, doğal yaşamı desteklemek amacıyla kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi. Başlangıç olarak hazırlanan 25 adet kuş yuvası, yerleşkenin minik sakinleri olan serçe ve benzeri küçük kuşlar için yeni bir yuva imkanı sundu.

Kuş yuvalarının yapımında doğal ve kimyasal katkı içermeyen ahşap malzeme tercih edildi. İhtiyaç duyulan diğer malzemelerde ise doğaya uygunluk ve geri dönüşüm önceliği gözetildi. Kuşların kimyasal içerikli malzemeleri barındıran yuvaları tercih etmediği dikkate alınarak, ahşap malzeme üzerine boya ve vernik gibi kimyasallar kullanılmadı. Yuvaların ağaçlara yerleştirilirken sabah güneşi alması ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması da özenle planlandı.

Benzer örnekler incelenerek ve iyi yönleri dikkate alınarak tasarlanan kuş yuvalarının üretim ve ağaçlara yerleştirilme süreçleri, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Mustafa Ercıre, idari personeller bayram demir, özer budak, zafer inan ve Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ağaçlara yerleştirilen yuvalar yeni misafirlerini beklerken, Gediz Meslek Yüksekokulu bu projeyle çevreci farkındalığı desteklemeyi, doğal yaşam alanlarını zenginleştirmeyi, geri dönüşüm bilincini artırmayı ve tüketim yerine üretimin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Yüksekokul yönetimi, bu anlamlı projeye kendi imkanları ve emekleriyle destek olan tüm çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür etti. Ayrıca, yuvaların yapımında temel ihtiyaç olan ahşap malzemeyi sağlayan Gedizli iş insanı adem sezen’e de katkılarından dolayı özel olarak teşekkür edildi.