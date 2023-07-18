Kütahya Valisi Ali Çelik, Gediz Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi’nde çalışmaların hızla devam ettiğini, yürüyen bandın bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Ali Çelik, Gediz Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi’nde yapımına 2022 yılının Aralık ayında başlanan 200 metrelik yürüyen bant yapım işini yerinde inceledi. Çelik, yürüyen bant projesinin tamamlanmasının merkezin kullanım kolaylığını artıracağını ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiği yürüyen bant, 15 Ağustos’ta tamamlanarak hizmete açılacak. Bin kişi kapasiteli yürüyen bant, kayak severlere konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunacak.