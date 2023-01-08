İnceleme gezisine Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak da hazır bulundu.

Kayak evinin inşaatı ile 200 metre bantlı taşıma sisteminin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, tesisin bu ay içinde faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, modern kayak evine kavuşuyor.

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