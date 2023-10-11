Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından Muhipler Mahallesi 541. Sokakta bulunan alana 22x44 metre ölçülerinde sentetik çim halı saha yapım işi sözleşmesi imzalandı.

Gençleri spora yönlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemizde spor tesislerimiz ile çocuklarımıza güvenli oyun alanları kazandırmak amacıyla spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede 13 Eylül 2023 tarihinde ihalesi gerçekleşen Muhipler Mahallesi sentetik çim saha yapım işi projesinin ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşmesi imzaladık. 22x44 metre ölçülerinde planlanan halı saha tamamlandığında bölge sakinlerinin hizmetine açacağız” dedi.