Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” projesi çerçevesinde Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, kurbanınızı paylaşın çağrısında bulundu.

Ülke genelinde ve dünyanın fakir birçok bölgesinde ihtiyaç sahibi insanlara kurbanların ulaştırıldığını belirten Müftü Turan yurt içi kurban bedelinin 5 bin 950 TL, yurt dışı kurban bedelinin 2 bin 750 TL olduğunu söyledi.

Turan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği 2023 yılı vekaletle kurban kampanyası vekalet alımı devam ediyor. Vereceğiniz kurban vekâletleri ülkemizde başta deprem bölgesindeki kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın her yerindeki mazlum, mağdur ve mahzun kardeşlerimize siz değerli vatandaşlarımızın cömertliği ve hayrı olarak devletimizin eliyle ulaştırılacaktır. Haydi Gedizimiz’in hayırsever ve gönlü güzel insanları bu fazilete, cömertliğe ve kardeşliğe katılalım. Kurban vekâletlerinizi müftülüğümüze bizzat gelerek veya imamlarımıza ve müezzinlerimize verebilirsiniz. Rabbim bizi her daim hayrın, paylaşmanın ve kardeşliğin yolunda daim eylesin” ifadelerini kullandı.