Kütahya’nın Gediz ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu ve Havva Ana Kız Kuran Kursu 2023-2024 eğitim öğretim dönemi kayıtları 19 Haziran’da başlayacağı bildirildi.

Kur’an Kursu kayıtları ilgili konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan Kayıtların 06 Temmuz tarihinde sona ereceğini söyledi.

Turan, “5, 6, 7 ve 8.sınıflardan mezun öğrencilerimizi kayıt yaptırabilirler. Örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitiminin verildiği Kur’an Kurslarımızda öğrencilerimiz sınıf kaybı yaşamadan hafızlığı tamamlayabilir. Yapımı bitmek üzere olan ve çok kısa zamanda faaliyete geçecek olan Havva Ana Kız Kuran Kursumuz yeni binasında hizmet verecek. Öğrencilerimiz nezih bir ortamda eğitim görecekler. Eğitim programımızda hafızlık temel eğitimi, hafızlık eğitimi, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve sosyal aktivitelerden oluşuyor. Tüm halkımızı kurslarımızı ziyaret bekliyoruz “ifadelerini kullandı.