Kütahya’nın Gediz ilçesinde Müftü Sebahattin Turan köylerde vatandaşlarla buşurak bilgilendirmeye devam ediyor.

Müftü Sebahattin Turan, Vaiz Erdoğan Tuna ile beraber ilçeye bağlı Dere Köy’ü ziyaret ederek yatsı namazı kıldırıp vatandaşlarla sohbet ederek bilgilendirmelerde bulundu.

Müftü Turan, “ Vatandaşlarımızı aydınlatma konusunda köylerimizi ziyaret ederek dini konularda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Her gittiğimiz köyde vatandaşlarımız bizi güler yüzle kucaklıyor. Biz de onlara dilimizin döndüğünce yüce kitabımızdan dini bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızla bir köprü kuruyoruz. Bize kucak açan Dere köy halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.