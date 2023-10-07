Kütahya’nın Gediz ilçesinde hayırseverlerin ve müftülüğün destekleri ile Serdar Camisinin altına yapılan Gençlik Merkezi törenle açıldı.

06 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen depremde Hatay’da enkaz altında kalarak can veren Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin isminin verildiği gençlik merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel, Merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin kardeşleri, annesi ile Kur’an Kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. irfan Açık, Gençlik Merkezinin isminin özellikle Ömer Faruk Bilgili olması beni çok duygulandırdı. Rahmetli Ömer hocamız abimizdi, büyüğümüzdü dedi.

Müftü Açık, “Camiler ve Din görevlileri haftamızda böyle anlamlı bir yeri açmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah burası yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize her zaman açık olacağını ümit ediyorum. Güzel, değerli, önemli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak önemli bir yer olacağını, Gediz’de bir boşluğu tamamlayacağını ümit ediyorum. Emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardında açılış kurdelesi kesildi. Gençlik merkezindeki yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

"Gençlerimizi bekliyoruz"

Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde Gediz’de eksikliği bulunan gençlik merkezimiz yoktu. Serdar Camii altında atıl vaziyete duran alanı Gençlik merkezine dönüştürdük. Bu konuda personelimizle birlikte çok çalıştık. Bugün İl Müftümüz Dr. İrfan Açık hocamız ve Müftü Yardımcımız Tahsin Ekim Hocamızın onurlandırması ve vatandaşlarımızın katılımı ile merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Merkezimizde spor alanı var, sohbet alanı var. Etütler için çocuklarımızın çalışacağı odalar olacak. Değişik zamanlarda kardeşlerimizi gençlerimiz buraya davet edeceğiz. Amacımız, devletini milletini seven, insanlara saygılı, şuurlu, çalışkan, Gediz’imizin tertemiz çocuklarına bir kapı olsun istedik. Bunun için gayret ettik. Manevi değerlerimizle birlikte programlarımızı planlayacağız. Müslümana hep güzel şeyler yakışır, güzellikler ortaya koyması Müslümanlığın ahlakındandır. Bu nedenle bizler de bu konuda çalışmamız gerekiyor. Elimizden gelen inşallah vatandaşlarımız için yapma gayretinde olacağız. Bugün bizimle olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin ağabeyi Ahmet Bilgili, “Kardeşimin böyle bir eserde isminin bulunması bizi aile olarak çok çok onure etti ve gururlandırdı. Emeği geçen, yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. Bizlere bu sevinci yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Açılış töreni katılımcılara ikramların yapılmasının ardından sona erdi.