Kütahya’nın Gediz ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 11 bölüme toplamda 685 öğrenci için kontenjan açıldığı öğrenildi.

Gediz Meslek Yüksekokulunda Adalet, Bilgisayar Programcılığı, Mekatronik, Lojistik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Grafik Tasarım, Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri için toplamda 685 kontenjan açıldı.

Gediz Meslek Yüksekokulu, şehir merkezi kalabalığından uzak, doğayla iç içe olan mimari yapılar, rahat ve huzurlu bir eğitim ortamı, kaliteli ve uygulamalı eğitim anlayışı, modern spor tesisleri, 500 öğrenci kapasiteli KYK kız öğrenci yurdu, yeni ve modern bina, detaylı sosyal donatılar, Gediz’in doğal güzellikleri ve sosyal imkânları ile öğrencilerini bekliyor.