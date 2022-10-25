Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik kariyer günleri ve meslek tanıma programı çerçevesinde seminer düzenlendi.

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik kariyer günleri ve meslek tanıma programı çerçevesinde seminer düzenlendi.

Gediz Belediyesi Psikolog ve Aile Danışmanı Emine Aras’ın sunumu ile Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine; psikoloji bilimi ve alt alanları nelerdir, psikoloji bölümünde eğitim süreci ve üniversite hayatı, mesleği yaparken avantajlar ve dezavantajlar nelerdir, mesleğin çalışma alanları psikolog olmak için kişisel özellikler nelerdir? konuları hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Programın son bölümünde Psikolog Emine Aras öğrenciler tarafından sorulan soruları cevapladı.