Kütahya Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı" çerçevesinde hibe almaya hak kazandı.

Program, imam hatip okullarındaki mevcut kaynakların daha etkin kullanılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yürütülüyor. Bu yıl 388 okulun başvurduğu projede, Türkiye genelinde 81 okul hibe desteği almaya hak kazanırken, Kütahya’dan iki okul listeye girmeyi başardı. Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Merceğimdeki Düşler” adlı projesiyle bu başarıya imza attı.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu önemli başarı dolayısıyla Okul Müdürümüz Cengiz Altıntaş’ı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu tür projeler, öğrencilerimizin kültürel, sanatsal ve edebi gelişimlerine büyük katkı sağlıyor ve bizler de bu gelişimi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.