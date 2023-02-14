Kütahya’nın Gediz ilçesinden deprem bölgesine kaymakamlık aracılığıyla 4 tır insani yardım malzemesi ile birlikte 2 kamyon odun, 2 adet cenaze nakil aracı, 79 arama kurtarma ekibi, 16 adet iş makinesi gönderildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinden deprem bölgesine kaymakamlık aracılığıyla 4 tır insani yardım malzemesi ile birlikte 2 kamyon odun, 2 adet cenaze nakil aracı, 79 arama kurtarma ekibi, 16 adet iş makinesi gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından Gediz’den, iş makinesinden diğer yardım malzemelerine kadar insani yardımlar deprem bölgesine ulaştırılıyor. İlk günden bu yana karayoluyla yardım malzemesi gönderen Gediz Kaymakamlığı 4 tır insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

Gediz Kaymakamlığı koordinesinde Mehmetçik Ortaokulu spor salonunda toplanan battaniye, yatak - yorgan, tıbbi malzeme, gıda, su, hijyen malzemeleri, ısıtıcı, kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından paketlenirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara en sağlıklı ve hızlı şekilde ulaştırılabilmesi için tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Gediz Kaymakamlığı tarafından depremin ilk gününde bugüne kadar 4 yardım tırı, 2 kamyon odun, 2 cenaze aracı, 79 personel, 7 adet pikap, 1 adet su ikmal aracı, 4 adet treyler, 1 adet kazıcı yükleyici, 2 adet ekskavatör depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Malatya illerine sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta meydan gelen depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz diye konuşan Kaymakam Hakan Alkan, “Gediz Halkı büyük bir duyarlılık göstererek, depremzedelere destek olmak adına sürekli çalışarak yardım topladılar. Takdire şayan bir gayretle bugüne kadar içinde kıyafet, gıda, battaniye ve buna benzer ihtiyaçlar bulunan 4 tır malzeme gönderdik. Ayrıca 2 kamyon dolusu yakacak odunla beraber iş makinelerimizi gönderdik. Gediz halkına gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum” dedi.