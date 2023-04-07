Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Hakan Alkan her sene Ramazan Ayının 15’nci gününde kutlanan dünya yetimler gününde yetim çocuklarla iftarda buluştu.

Yetim çocuklarla tek tek ilgilenen Kaymakam Hakan Alkan onların ihtiyaç ve isteklerinin olup olmadığını sordu.

Yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkılması adına her sene Ramazan ayında farkındalığı arttırmak adına tüm dünyada kabul gören Dünya Yetimler günü nedeniyle iftar programı düzenlediklerini belirten Kaymakam Alkan, “Yetim çocuklarımızın farkındalığının artmasını hedefleyen bu özel günde en güzel ve en anlamlı iftarlarımızdan birini gerçekleştirdik. Yetim ve öksüz kardeşlerimiz bizlere Allah’ın emanetidir. İnsanlık adına üzerimize düşen görev onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkatli eli daima emanetlerimizin üzerindedir” dedi.