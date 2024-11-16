Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan, Ankara’da düzenlenen Atatürk’ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası’nda Küçük Erkekler 2 bin metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Mert Ali Karaoğlan ve ailesini makamında kabul etti.

Ziyarette, genç sporcunun başarısını kutlayan Kaymakam Alkan, Mert Ali Karaoğlan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaymakam Alkan, genç şampiyona hediye takdiminde bulunarak, sporun gençler için önemine vurgu yaptı ve bu tür başarıların ilçeye büyük gurur yaşattığını belirtti.

Kaymakam Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mert Ali Karaoğlan’ın elde ettiği bu başarı, azmin, disiplinin ve çalışmanın bir sonucu. Gediz olarak onunla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin sporda ve her alanda desteklenmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Mert Ali’nin daha büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.