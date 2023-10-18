Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Karapınar Şelalesine izleme terası ve mesire alanında çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Gediz’e 30 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyünde bulunan ve görenleri büyüleyen Karapınar şelalesi ve mesire alanı Gediz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından düzenlenerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

Çukurören Köyü’nde bulunan Karapınar Mesire alanı, zengin ormanı, doğal şelalesi ve buz gibi akan suları ile her mevsim vatandaşları kendine çekiyor. Gediz Kaymakamlığı tarafından yapılan proje ile yürüyüş yolu, doğal ortama uygun korkuluk ve merdivenler, köprüler ve seyir terası yapılan bölge ziyaretçilerini bekliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Gediz’de turizm potansiyelini harekete geçirmek için yaptığımız çalışmalar sonucu Karapınar mesire alanında seyir terası ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Bu alanda yürüyüş yolu güzergâhı ve seyir terası doğal ortama uygun olarak yapıldı. Yapılan bu hizmetlerle Karapınar şelalesinin cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. Daha çok vatandaşımızın burayı ziyaret ederek turistik bir cazibe oluşturmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.